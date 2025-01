Quotidiano.net - Filippo Timi e il BarLume: "Fan, lanciate la petizione: un po’ di sesso per il Viviani"

Leggi su Quotidiano.net

Berti "Cari fanunaper far sì che anche iltrovi una donna e possa fare". L’appello arriva direttamente dache torna a vestire i panni del barista-investigatore di Pineta nella fortunata serie I delitti del. La 12ª stagione della collection Sky Original, prodotta da Sky Studios e Palomar, liberamente ispirata agli omonimi racconti di Marco Malvaldi (editi da Sellerio), va in onda dal 13 gennaio su Sky Cinema (e in streaming solo su Now) con tre nuove storie: Non è un paese per bimbi, Gatte da pelare e Sasso carta forbici. I primi due film sono diretti da Roan Johnson – che delle storie è anche produttore creativo – e il terzo da Milena Cocozza., cosa succederà in questa nuova stagione a Pineta? "Di tutto e di più. E non vedo l’ora di rivivere le emozioni del set in tv perché ancora non mi sono rivisto".