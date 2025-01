Scuolalink.it - Compensi per i ruoli di commissari nei concorsi scuola: cosa c’è da sapere

Il Decreto Interministeriale n. 8 del 19 gennaio 2024 regola iper le figure coinvolte nelle commissioni deiscolastici, includendo presidenti,, membri aggiunti, personale di vigilanza e referenti informatici. Queste procedure, fondamentali per il reclutamento del personale scolastico, si avvalgono di criteri ben definiti per garantire equità nella distribuzione degli incarichi e delle relative retribuzioni. Di seguito, una panoramica completa suie i dettagli dei varibase per presidenti,e membri aggiunti I componenti delle commissioni esaminatrici ricevono un compenso base determinato dal tipo di concorso. Per irelativi ai docenti delladell’infanzia e primaria, ai docenti diplomati degli istituti secondari di secondo grado e al personale A.