Bergamonews.it - Ce la farà l’Europa a stare al passo degli Stati Uniti?

Leggi su Bergamonews.it

Settimana interlocutoria la prima dell’anno che vede le big caps crescere in modo importante: l’indice è infatti cresciuto del 2.8%. Al palo le mid e le micro caps i cui indici – FTSE ITALIA STAR e FTSE ITALIA GROWTH hanno fatto registrare -0.4% e +0.5% rispettivamente.A livello di titoli, spicca Moncler (+6.95%) ancora sulle voci, mai sopite, di un interesse di Burberry per la società. Secondo posizione per Leonardo (+6.36%) sulla scia dell’incremento delle spese in tecnologia militare che sembra la nuova amministrazione americana chiederà ai paesi Nato. Medaglia di bronzo per Banca Mediolanum, grazie alla comunicazione della positiva raccolta per l’intero 2024 che è balzata a 10,44 miliardi di euro, mentre i volumi commerciali sonopari a 13,74 miliardi.Peggior titolo della settimana Campari (-3,35%), dopo che il capo operativo della sanità americana ha chiesto che sulle bevande alcoliche sia applicata un'etichetta che metta in guardia i consumatori sui rischi di cancro, come quelle che da anni ormai campeggiano sui pacchetti di sigarette.