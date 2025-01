Caos treni opposizioni contro Salvini

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.55all'attacco del ministro dei Trasporti, dopo il nuovo guasto sulle linee ferroviarie. Per la segretaria del Pd Schlein "l'unico spostamento che interessa aè il suo,al Viminale,mentre l'Italia non riesce a muoversi". Il leader M5S Conte parla di "inferno quotidiano nei trasporti, mentre 15 miliardi sono congelati per il Ponte sullo Stretto". Bonelli (Avs) chiede a Meloni di "dimissionare". Renzi (Iv): "incapace o porta sfiga?Tutti e due.Italia bloccata,a chi darà oggi la colpa?"