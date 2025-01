Ilrestodelcarlino.it - Venezia: cade in acqua e viene soccorso da una motovedetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 gennaio 2025 – Un incidente che avrebbe potuto avere gravi conseguenze ha avuto luogo domenica 5 gennaio nelle acque del bacino di San Marco a, dove un giovaneno è caduto dal natante che stava guidando. Oltre al rischio di annegamento, il ragazzo è stato anche in pericolo di essere travolto dal mezzo, che, rimasto accidentalmente con la marcia ingranata, continuava a muoversi senza controllo. I militari del servizio navale della Guardia di Finanza, accortisi della situazione di rischio, sono intervenuti tempestivamente, salvando il giovane e riuscendo successivamente a fermare il natante, evitando che proseguisse la sua corsa pericolosa. L’intervento dei finanzieri ha permesso di evitare gravi conseguenze sia per il ragazzo che per gli altri utenti del bacino di San Marco, una zona caratterizzata da un elevato traffico di imbarcazioni.