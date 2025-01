Lanazione.it - Scoperta rivoluzionaria, tornano a camminare dalla sedia a rotelle grazie alla Sant’Anna

Pisa, 10 gennaio 2025 – Laha permesso a due persone paraplegiche di tornare a. Si tratta di un progetto, avanguardia mondiale, realizzato dall’ateneo pisano in collaborazione con l’ospedale San Raffaele di Milano e l’Università Vita-Salute San Raffaele che ha consentito,a una tecnica di neurostimolazione, di ridurre le contrazioni muscolari involontarie e far tornare le persone con lesione al midollo, nuovamente sulle loro gambe. La ricerca, iniziata nella primavera 2023, aveva l’obiettivo di ridurre ciò che il coordinatore della ricerca, Silvestro Micera, professore ordinario dellaha definito “uno dei problemi più frequenti nei pazienti con lesioni al midollo spinale: la spasticità, ossia delle contrazioni involontarie dei muscoli che rendono molto difficile, se non impossibile, ogni tentativo di controllo motorio”.