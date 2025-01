Sport.periodicodaily.com - Salernitana vs Sassuolo: le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Gli emiliani capolisti fanno visita ai campani in piena crisi con l’obiettivo di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.vssi giocherà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRENon accenna a placarsi la crisi dei granata, terz’ultimi in classifica con 18 punti e in zona retrocessione. I due punti conquistati in sei partite sono costati la panchina a Colantuono sostituito da Breda, al quale spetterà l’arduo compito di evitare la discesa in Serie C.Gli emiliani comandano la classifica con 36 punti, e sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Cosenza che ha cancellato la sconfitta subita dal Pisa, sul quale il vantaggio è ora di tre punti.