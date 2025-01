Donnaup.it - Pulire la casa in 15 minuti esatti: il metodo rivoluzionario per fare presto e bene!

Leggi su Donnaup.it

Si chiama FlyLady, in italiano “VolaSignora”, il nuovoperin 15, cronometrati.Non è semplicemente una moda che sta impazzando sul web, ma una filosofia di vita.Perché spendere tempo ed energie quotidianamente dietro alle faccende domestiche, quando con un po’ di organizzazione, possiamo mantenere l’ambiente in cui viviamo lindo e immacolato in un quarto d’ora appena! Immaginate quanto potrete prendervi maggiormente cura di voi stesse da ora in poi, coccolandovi di più, certo, ma senza rinunciare all’igiene, stanza per stanza.Sembra un miraggio, ma a giudicare dai riscontri positivi che sta guadagnando di giorno in giorno questo procedimento innovativo, è già una realtà quotidiana per moltelinghe che hanno deciso di adottarlo come strategia vincente.