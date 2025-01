Pronosticipremium.com - Post Le Fée, Roma al lavoro: Makoumbou più di un’idea

Il 2025 è iniziato nel migliore dei modi per la. I giallorossi hanno infatti battuto per 2-0 la Lazio, in un derby disputato alla grande e chiuso di fatto già nel primo tempo, grazie all’uno-due targato Pellegrini e Saelemaekers. L’obiettivo è proseguire su questa strada e continuare a mettere in cascina punti pesanti, per risalire la china della classifica. Il 7°o non risulterebbe più, infatti, una chimera. I capitolini starebbero preparando con cura la prossima gara con il Bologna, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara. Al tempo stesso, però, la dirigenza vorrebbe mettere in atto il piano della sessione invernale di calciomercato.Il mese di gennaio sta entrando nel vivo e il direttore tecnico Florent Ghisolfi deve trovare necessariamente i giusti rinforzi da regalare a Claudio Ranieri, che diano nuova linfa vitale all’organico.