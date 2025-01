Quotidiano.net - Perché Los Angeles brucia e gli incendi non vengono domati. In campo Vigili del Fuoco, Guardia Nazionale e detenuti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 10 gennaio 2025 -glidi Lossono fuori controllo? Cosa sta mettendo a dura prova idelcaliforniani? Cinque roghi attivi stanno impegnando oltre 8 mila uomini, di cui 7.500 pompieri, tra i quali anche 800mobilitati per aiutare, e con in arrivo anche 400 membri delladella California, sembrano non bastare. Un ingente schieramento di uomini e mezzi che però non riesce a domare i roghi che stanno divorano la periferia della città degli angeli. Vento e siccità Ildi tante difficoltà va ricercata in diversi fattori, la causa maggiore sicuramente va ricercata nei forti venti, tra i 55 e i 90 km/h (Con punte di 126 km/h), che hanno animato la corsa delle fiamme e che rendono molto difficile fermarle. Il vento però è solo il motore di un disastro annunciato, dove l'aumento delle temperature globali e l'allungarsi delle stagioni secche, quelle degliin California (che avrebbero dovuto smettere in autunno e che invece negli anni hanno allungato iniziando prima e finendo dopo), sono i principali colpevoli.