Thesocialpost.it - Pensioni, è bufera. Ci si andrà più tardi: di quanto e perché. Scoppia lo scontro tra governo, Inps e sindacati

Leggi su Thesocialpost.it

Un vero e proprio pasticcio sulleche ha scatenato la guerra trae sindacati, Inps e lavoratori. Si sono allungati, infatti, i termini per andare in pensione. Dal 2027 serviranno tre mesi in più che poi diventano cinque a partire dal 2029. La denuncia l’ha lanciata la Cgil, alla quale però ha subito replicato l’Inps con una nota in cui “smentisce l’applicazione di nuovi requisitistici” ed anzi “l’Istituto garantisce che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate”. Ma da cosa nasce loallora? La Cgil, utilizzando gli applicativi dell’Inps stesso, ha dimostrato che dal 2027 anziché 67 anni serviranno 67 anni e 3 mesi di età per lasciare il lavoro, oppure un minino di 43 anni e un mese di contributi (invece di 42 anni e 10 mesi) che poi diventeranno 67 anni e 5 mesi e 43 anni e tre mesi due anni più