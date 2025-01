Dilei.it - Pavimento laminato, che cos’è, dove e come utilizzarlo

Sono tante le tipologie diche possiamo scegliere per la nostra casa: solitamente ciascun materiale presenta delle caratteristiche e dei vantaggi ben precisi. La tipologia di cui vogliamo parlare è ilin, una soluzione che è nata negli anni ’90 e che si è consolidata nel corso del tempo: con le nuove tecnologie, le ricerche e l’espansione che effettivamente ha avuto il, è diventato sempre più un punto di riferimento per la casa, tanto che in molti lo scelgono perché offre un design accattivante e una prestazione molto elevata. Il suo pregio più grande è quello di poter riprodurre fedelmente i principali effetti apprezzati, tra cui quello legno o quello pietra. Vediamo tutto quello che c’è da sapere.ilinSono passati più di trent’anni da quando è nato il, ma la sua popolarità è cresciuta al punto tale che oggi troviamo moltissime soluzioni da installare nei nostri ambienti.