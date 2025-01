Gamberorosso.it - Nel veccho monastero in Umbria lo chef Lorenzo Cantoni cambia tutto e rivoluziona la cucina

Leggi su Gamberorosso.it

Siamo in, nella piccola frazione di Umbertide che porta il nome di Calzolaro. Vocabolo Moscatelli, chiave Michelin 2024, è un relais di lusso nato in pandemia da una straordinaria opera di recupero e restauro di un vecchio, frutto della visione di due menti che si dividono tra Svizzera e Germania. Frederik Kubierscky è il lato teutonico della coppia e si è stabilito in maniera permanente nella struttura con il ruolo di General Manager e Direttore, con l’obiettivo di consolidare un nuovo modo di fare ospitalità nel lusso.La parola d’ordine a Vocabolo Moscatelli è libertà, intesa come valore condiviso nel tempo e negli spazi di un soggiorno raffinato.La novità arriva nei mesi autunnali dallaed è una nuova scommessa culinaria per lo, che disegna una carta di dodici portate centrate sul mondo vegetale, più quattro contorni a base proteica.