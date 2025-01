Mistermovie.it - Mister Movie | Ebon Moss-Bachrach dei Fantastici Quattro: Robert Downey Jr. apparirà?

, noto per il suo ruolo in Bear, è pronto a fare il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe (MCU) nel film Fantastic Four: First Steps. L’attore interpreterà la Cosa, uno dei membri fondatori dei, ma nel corso di una recente intervista ha anche accennato alla possibilità cheJr. possa vestire i panni di uno dei più iconici cattivi della Marvel: il Dottor Destino.parla del suo ruolo ne Ie della possibile apparizione diJr. come Dottor Destinoè stato ospite del talk show di Jimmy Kimmel, dove ha parlato del suo prossimo ruolo in Fantastic Four: First Steps. L’attore ha evitato di fornire dettagli specifici sul film, ma ha confermato che sarà la Cosa, un personaggio che ha sempre suscitato l’interesse dei fan dei fumetti Marvel.