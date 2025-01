Oasport.it - LIVE Sinner-Tsitsipas 6-3 7-6, Australian Open Opening Week in DIRETTA: altra vittoria dopo un tiebreak incerto

10:40 Si chiude qui la nostra testuale di. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.10:39 Ottima prestazione al servizio per l'altoatesino, che ha servito 8 ACE e trovato numerose prime vincenti. Ricordiamo che quest'oggi si è giocato in condizioni indoor, con il tetto della Rod Laver Arena chiuso.10:38 Settimana positiva per il numero uno ATP, che ha dimostrato di essere già in forma, ma da lunedì si farà sul serio.10:37 Due match quasi speculari per in questo incontro Popyrin e. L'azzurro lunedì tornerà in campo per sfidare il cileno Nicolas Jarry nel primo turno degli