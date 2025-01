Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air Kreischberg 2025 in DIRETTA: Flora Tabanelli al comando dopo la prima run, sbaglia Miro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:40 Errore in atterraggio per Sarah Hoefflin, che ci riproverà nella terza ed ultima run. E’ il momento della finlandese Anni Karava.18:38 Ora tre trick importanti, se non decisivi, in ottica. Si parte con la svizzera Sarah Hoefflin.18:37 Stavolta Han chiude alla perfezione il leftiside 1080 sbloccando il personale tabellino con lo score di 83.75.18:36 Caduta invece per l’australiana Daisy Thomas, si procede con la cinese Linshan Han.18:35 La rientrante Lara Wolf mette a segno subito il colpo della stagione. Switch bio 900 perfetto dell’austriaca, che ottiene il parziale di 86.50 e vola alcon 173.25.18:33 VA BENE! L’azzurra piazza il 1000 partendo in switch, trovando ancora una volta un salto dalla tecnica elevatissima, sporcando però la chiusura.