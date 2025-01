Quifinanza.it - L’affare Starlink in Italia tra valzer Musk-Meloni e realtà dei dati

L’incontro, l’annuncio di un accordo e poi la smentita. Nel giro di 24 oreè diventato un caso nazionale senza che fosse effettivamente successo nulla. Tra chi teme per i proprie chi paventa una già ampia e “naturale” dipendenza strategica dagli Stati Uniti, i cantori del presunto pattohanno decisamente perso di vista i punti salienti della questione.Al centro del dibattito è finita la notizia secondo cui l’potrebbe acquistare serviziper un valore di 1,5 miliardi di euro per fornire una connessione sicura per le operazioni governative e internazionali. Ma il nostro Paese ne ha davvero bisogno? È solo una questione di satelliti? Cosa dice l’Ue?L’non ha davvero alternative a?La cosiddetta new space economy è il settore del mercato globale coi maggiori margini di crescita nel prossimo decennio.