Il caffè previene i disturbi al cuore | Ma va bevuto al mattino

Se c’è un’ora buona per bersi unè certamente il. Uno studio, pubblicato sull’European Heart Journal, condotto da ricercatori della Tulane University, Stati Uniti, sembra dimostrare che coloro che bevanoalassicurano al proprioun migliore salute, favorendo la riduzione del rischio di morte per malattie cardiovascolari e di mortalità generale rispetto a unin qualsiasi altro momento della giornata. "Il nostro studio – dichiara Lu Qi, primo ricercatore – sembra suggerire che ilgenera anche effetti positivi sulla riduzione delle probabilità di sviluppo di malattie croniche, come il diabete di tipo 2". Tuttavia a fare la differenza, e quindi beneficiare di questi effetti, sarebbe l’ora in cui si beve il. Lo studio ha arruolato 40.725 adulti facenti parte del National Health and Nutrition Examination Survey, condotto tra il ’99 e il 2018.