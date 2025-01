Sport.quotidiano.net - Grandi manovre da campioni. Kvara-Psg, ora è più di un’idea. Le tentazioni di Frattesi e Insigne

Nel valzer invernale degli attaccanti s’inserisce il nome di un centrocampista dal gol facile. Di Davidesi parla da qualche giorno, da quando gli spifferi usciti da Appiano Gentile ne raccontano l’insofferenza alla panchina, un anno e mezzo dopo l’arrivo in pompa magna all’Inter, rifiutando una lunga fila di pretendenti. Il centrocampista, che tanto aveva spinto per la soluzione interista, oggi è altrettanto convinto di volersene andare. Pensava, dopo una stagione di apprendistato alle spalle del trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, di poter avere qualche minuto in più. Magari sfruttando gli acciacchi del quasi 36enne ex Roma, che spegnerà un’altra candelina il 21 gennaio. Ma quel Benjamin Button armeno non ci pensa proprio a fare spazio e con l’aggiunta di Zielinski le prospettive sono addirittura peggiorate.