Frontalieri in telelavoro A casa sì ma c’è un limite | il 25 per cento dell’orario

Nessun problema per lo smartworking dei, a patto che non superino la soglia del 25% del loro monte ore. A chiarirlo è la legge di Bilancio, che interviene su alcuni aspetti nella gestione fiscale deiItalia-Svizzera. Il nuovo protocollo, sottoscritto nel 2024 e che trova applicazione dal 1° gennaio, consente aidi poter svolgere fino al 25% della propria attività di lavoro dipendente in. Una possibilità di cui potenzialmente può usufruire un terzo degli oltre 79mila italiani che ogni giorno si recano al lavoro in Canton Ticino, la maggior parte dei quali risiede nelle province di Varese e Como. Allo smartworking sono interessati circa 24mila di loro, quelli impiegati nel terziario e in particolare nelle aziende, negli uffici e negli istituti di credito.