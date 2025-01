Ilfattoquotidiano.it - Flixbus dà ragione al 19enne lasciato da solo in strada, sospesi l’autista e il controllore: “Iniziativa contraria alle nostre policy e non è stata autorizzata da noi”

Aveva destato scalpore la vicenda delGiuseppe De Nicolo di Terlizzi, che era a bordo del suoverso Bari, mentre rincasava dopo essere partito da Trento, ma poi lo hanno cacciato dal bus ein una zona fuori Bologna. Il tutto nonostante possedesse un regolare biglietto. Naturalmente il ragazzo ha protestato e l’azienda gli ha mandato una mail di scuse, cercando di ricostruire cosa sia accaduto e del perché questa– totalmente personale delche sono stati quindi– non rientri proprio nelle regole condivise, come da contratto.“Ho apprezzato il fatto che l’azienda mi abbia inviato una risposta scritta di scuse per l’accaduto. Tuttavia, considero questoun primo passo – ha detto Giuseppe a La Stampa -. Credo non basti punire comportamenti individuali, ma sia necessario intervenire con misure strutturali per evitare che situazioni simili possano ripetersi.