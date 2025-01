Lanazione.it - Enrico Lazzeri confermato coordinatore di regia della Giostra del Saracino del 2025

Arezzo, 10 gennaiodidelper l’Anno Giostresco. La Giunta Comunale ha approvato la delibera con la quale prosegue il rapporto iniziato nel 2021 nel ruolo chiave per la manifestazione. A lui infatti il compito di assicurare la fedele esecuzione dei palinsestirievocazione storica e delle cerimonie collaterali. La sua prima uscita ufficiale daper ilsarà domani in occasioneCerimonia di Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X giunta alla 27esima edizione. La cerimonia avrà inizio alle 19.00 nella Cattedrale di Arezzo e sarà preceduta, alle ore 18.00, dall'esibizione di Musici e Sbandieratori in Piazza San Jacopo. Da lì, alle 18.25 il corteo muoverà per raggiungere il Duomo.