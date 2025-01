Tvplay.it - Dall’Inter alla Roma, ribaltone di calciomercato: ora può cambiare tutto

Per l’Inter e per la, in attesa del prossimo turno di campionato, bisogna registrare un importante aggiornamento di.L’Inter, di fatto, ha subito un colpo in Supercoppa italiana. La finale persa incredibilmente contro il ‘nuovo’ Milan di Sergio Conceicao, come ammesso dallo stesso Simone Inzaghi, rischia di portare con sé delle conseguenze.di: ora può(LaPresse) tvplay.itProprio per questo motivo, la prossima gara di campionato contro il Venezia di Eusebio Di Francesco assume un carattere davvero fondamentale per l’Inter. La ‘Beneamata’, ovviamente, è sicuramente superfavorita per la vittoria finale del match dello Stadio Penzo, ma una prestazione convincente contro i lagunari può comunque rendere meno lieve il dolore per la Supercoppa italiana persa nella serata della Befana.