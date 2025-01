Lanotiziagiornale.it - Cambiamento climatico, il 2024 anno record: superati tutti i limiti, temperature mai viste

Ilentrerà nei libri di storia come l’più caldo mai registrato, un tragico primato che conferma i dati preliminari diffusi alla fine dello scorso. Secondo il servizio europeo Copernicus Climate Change Service (C3S), la temperatura media globale ha superato per la prima volta i 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, con un aumentodi +1,60 °C. Una cifra che non solo infrange l’Accordo di Parigi, ma che segna un allarme globale per la crisi climatica.Un’escalation senza precedentiLa temperatura media delha raggiunto i 15,10 °C, con un incremento di 0,72 °C rispetto alla media del periodo 1991-2020. Ogni mese, a eccezione di luglio, ha superato la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Particolarmente drammatico è stato ildel 22 luglio, con una temperatura giornaliera globale di 17,16 °C.