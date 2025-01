Pronosticipremium.com - Bologna-Roma, la conferenza di Ranieri: “Faremo una grande partita, manca poco alla vittoria in trasferta”

Dopo lacontro la Lazio nel derby dello scorso weekend, lasi prepara ad affrontare ilnella ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. La sfida è in programma al Dall’Ara domenica 12 gennaio alle ore 18:00. Segui LIVE dalle 13:30 ladi Claudio.13 minuti fa10 Gennaio 2025 13:49 13:49Ha capito perché la squadra ha difficoltà a vincere in?“Non credo che manchi mentalità, non c’è una mentalità dae da casa.un aspetto motivazionale, mentale, che ti fa dare qualcosa in più. Ci siamo vicine, le nostre partite sono state gagliarde, come con Tottenham e Milan. Potevano perderle e segnare all’ultimo. Stiamo creando opportunità,no pochi giornifuori casa. Sarà una gran bella”.