Isaechia.it - Uomini e Donne, le prime parole di Mary Chiaro dopo il caos in studio: “Ecco perché ho deciso di sbugiardare Michele Longobardi!”

Leggi su Isaechia.it

, per il suo comportamento ae tutte le verità fuoriuscite sul suo conto, è al centro di un vero e propriogate.Il tronista, nel corso della sua permanenza nella trasmissione, ha utilizzato un falso profilo Instagram per mettersi in contatto con le sue corteggiatrici. Una di loro,esser stata eliminata da lui, hadi svelare tutta la verità mostrando il contenuto delle loro conversazioni.Nonostante abbia in un primo momento provato a negare, il tronista messo di fronte a prove schiaccianti non ha potuto far altro che dispiacersi e chiedere scusa.Oltre a tutto ciò (di cui puoi leggere QUI i dettagli), è trapelata una nuova notizia:avrebbe intrattenuto una frequentazione con un ex volto del dating show totalmente estraneo al suo trono.