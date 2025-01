Ilfattoquotidiano.it - Rendimenti inglesi al massimo da 26 anni. Governo Starmer in difficoltà e Musk soffia sul fuoco

dei titoli obbligazionari stanno salendo in tutto il mondo, su avvisaglie di una ripresa dell’inflazione. Tuttavia, in alcuni paesi, la situazione è più problematica che altrove. È soprattutto il caso della Gran Bretagna, qui il rendimento di un titolo di stato trentennale è balzato al 5,3%, ilda 26. I bond decennali sono saliti al 4,82%, il livello più alto da agosto 2008. Valori superiori a quelli che causarono la caduta dell’effimerodi Liz Truss. Oggi gli investitori hanno poca fiducia nelle promesse del cancelliere dello Scacchiere (il nostro ministro delle Finanze, ndr) Rachel Reeves, di mantenere una “una presa ferrea” sulle finanze pubbliche. E la Bank of England, la banca centrale inglese, ha da tempo perso credibilità nella sua capacità di contrastare l’inflazione.