Donnapop.it - Pago, tutto sul cantante di Ora o mai più: dall’ex moglie alla fidanzata attuale, che lavoro fa oggi?

Leggi su Donnapop.it

è unnoto per una sua canzone diventata tormentone estivo. Scopriamo di seguitosulla sua vita, sia privata sia pubblica.Leggi anche: Sugarfree, ecco chi è ilMatteo Amantia Scuderi: sapetesue figli?Nato in Sardegna ma di origini napoletane,ha iniziato la sua carriera come artista di strada. Dopo alcune esperienze musicali con la prima band, i New Rose, ha deciso di lasciare la sua terra per stabilirsi a Milano, dove ha iniziato a esibirsi come solista. Entrato a far parte della cover-band Super’Up, ha quindi realizzato diverse tournée, toccando oltre duecento date l’anno.Che fine ha fatto? Di seguito tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@ufficiale)Vero nome diAll’anagrafe il cantautore è registrato con il vero nome di Pacifico Settembre.