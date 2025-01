Iltempo.it - Meloni: "Le vere ingerenze sono quelle di Soros, non quelle di Musk"

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2025 "Nonappassionata al commento sui fatti altrui.contenta che non lo siate neanche voi. Ma io l'ho visto accadere per anni senza che nessuno dicesse una parola: Governi stranieri che dicevano agli italiani chi votare o che dicevano che avrebbero vigilato sulla democrazia italiana. E' normale? Su Georgeper favore non ci si trinceri dietro la campagna antisemita. Nessun antisemitismo, ma si può criticare quel che fa e io lo considero molto più ingerente di Elon. Quella è un'ingerenza seria. Mi sembra che dire che Elonè pericoloso sia eccessivo" così la premier Giorgianel suo incontro con la stampa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev