La puntata deve saltare È sempre mezzogiorno l’annuncio di Antonella Clerici

Nella giornata odierna, 9 gennaio 2025, la consuetadi È, il popolare cooking show condotto dasu Rai 1, non è andata in onda. Le cose stamattina non sono andate come al solito e la cosa è stata evidente quando Eleonora Daniele, a Storie Italiane, si è conclusa un’ora prima del previsto. La giornalista ha detto: “Oggi chiudiamo prima.”.>> “Che figura”., gaffe in diretta Rai: De Martino e Morandi non si trattengonoE ancora: “Ringrazio tutti gli ospiti di essere stati con noi e grazie ai nostri inviati e al pubblico per dimostrarcil’affetto. Diamo la linea al TG1 per la conferenza stampa di Giorgia Meloni.”. Ed è per lo stesso motivo che anche Èha subito una piccola grande modifica nel palinsesto di oggi: non è andato in ondaper fare spazio alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.