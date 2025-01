Ilfattoquotidiano.it - Incontro Meloni-Zelensky: “Sostegno a 360° per permettere a Kiev di costruire pace giusta”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Poco più di un’ora di colloquio per ribadire il “a 360 gradi” dell’Italia all’Ucraina, attaccata alla Russia. Giorgiaha incontrato Volodymyra Palazzo Chigi esprimendo “solidarietà” per le vittime dei recenti bombardamenti russi e “ha ribadito ila 360 gradi” che il Paese “assicura e continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell’Ucraina e al popolo ucraino, per metterenelle migliori condizioni possibili perunae duratura”.Il bilaterale, ha invece sottolineato il presidente dell’Ucraina in un post su X, è servito per discutere “temi chiave” come “il rafforzamento della sicurezza, la gestione degli sviluppi globali e la preparazione della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina che si terrà quest’anno a Roma”.si è detto “profondamente grato all’Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile” sostenendo che “insieme possiamo avvicinare unae rafforzare le nostre posizioni collettive”.