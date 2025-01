F1 | Alpine annuncia Colapinto e Hirakawa come piloti di riserva la Williams presenterà la monoposto il 14 febbraio

Leggi su Sportface.it

Il 2025 si preun anno ricco di novità per la Formula 1, con alcuni team che si sono resi protagonisti di mosse importanti per rafforzare la propria struttura. Da un lato,hato la presentazione della suaFW47, che verrà svelata il 14, con Carlos Sainz che si unisce ad Alex Albon nel team. Dall’altro,ha ampliato il proprio vivaio di talenti, ingaggiando Francoe Ryodi.Alexander Albon of Thailand and driver of the (23)Racing Mercedes, on the track during qualifying for the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 4, 2024 in Miami, Florida. (Photo by JC Ruiz/Sipa USA)La nuova era della: il lancio della FW47Il 14la sua nuova, la FW47, in un evento speciale a Silverstone, dove saranno presenti fan, partner e media.