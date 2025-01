Spettacolo.periodicodaily.com - DISCORSI SENZA PUNTO MENTRE LA VERITÀ CIAO, 18 e 19 gennaio 2025, Teatro Trastevere, Roma

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

PaT – Passi Teatrali torna sulle scenene conla, vincitore della I edizione del concorso “PaT – Passi Teatrali” per la drammaturgia italiana contemporanea. Lo spettacolo arriverà asabato 18 e domenica 19 al.Una riflessione sulla vita, l’esistenza e la ricerca dellaCon Gledis Cinque, Erica Del Bianco, Federico Rubino e Nick Russo, il nuovo spettacololasi prepara a coinvolgere il pubblico del, il 18 e 19. Un’opera vincitrice della I edizione del concorso “PaT – Passi Teatrali” per la drammaturgia italiana contemporanea, che arriva dopo il successo di altri titoli come Quando arriva Briseide e Il Compleanno di Niki. Questo testo, scritto a quattro mani da Rodolfo Ciulla e Aureliano Delisi, ha vinto anche il prestigioso premio di drammaturgia contemporanea “Shakespeare is Now” (2019) e si è classificato finalista a Drammi di Forza Maggiore (2021).