Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 12 gennaio 2025: ospiti e sfide | Spoiler

Primadel nuovo anno. Cosa accadrà addiDesecondo leper domenica 12? Quanteandranno in onda e cosa vedremo nelle varie gare di canto e ballo? La curiosità è tanta anche sugliche interverranno nel programma di Canale 5, in onda dalle 14.00 circa, sia in qualità di giudici che per presentare a tutti il loro ultimo brano. Ecco i nostri consuetiricchi di dettagli e news divertenti.diDe: tutti gliChi vi sarà nella primadeldidiDein qualità di? Tra gli ex allievi che hanno lanciato un nuovo brano mancano all’appello: NDG, Mida, Tommy Dali, ma anche Tancredi e Mew, reduci dall’esperienza a Sanremo Giovani. C’è chi attende Gerry Scotti, chi sogna l’arrivo di Marco Mengoni e chi vorrebbe rivedere Gigi D’Alessio ed LDA o Gianni Morandi, Nek, Francesco Renga e molti altri.