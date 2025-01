Lanazione.it - Vicchio, passaggio a livello si blocca per la nebbia: disagi per pendolari e automobilisti

(Firenze), 8 gennaio 2025 – Ail funzionamento anomalo delha creato non pochi: sollecitato l’intervento. Il sindaco ha scritto a Rfi riportando le preoccupazioni per quanto successo il 4 gennaio. Non bastavano ritardi e cancellazioni di treni, ora ci si mette anche ilsulla SP 551 a creare. E’ stata una mattinata nera quella di sabato 4 gennaio per. Per glifermi sulla Provinciale, in entrambe le direzioni; per iin attesa dell’arrivo o partenza del treno. E’ successo a causa di un funzionamento anomalo delsul quale è stata installata di recente una moderna tecnologia volta alla sicurezza del traffico stradale e ferroviario. La presenza di foltasembrerebbe all’origine dell’episodio: il sistema intelligente avrebbe rilevato la fitta coltre dicome ostacolo, abbassando automaticamente le sbarre.