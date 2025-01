Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2025 ore 15:30

DEL 8 GENNAIOORE 15.20 FEDERICO DI LERNIANUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAFANNO ECCEZIONE DELE CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONEMENTRE SULLAFIUMICINO SI STA IN CODA DALLA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDODA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral