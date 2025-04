Spara a Giorgia Scritta-choc dei pro-Pal

Spara a Giorgia" è la Scritta comparsa sulla vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio del corteo pro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila attivisti. Pochi metri più avanti è stata poi danneggiata anche la filiale di Banco Desio in via Traù, dove è stata bruciata una telecamera e fatta una Scritta "No riarmo". Infranta anche la vetrina del Carrefour di via Alserio. “Oggi per le strade di Milano si è tenuto l'ennesimo corteo pro-Pal. Oltre ai consueti disagi a traffico e commercio, che ormai questi cortei creano da ottobre 2023, i PRO-Hamas si sono accaniti contro diversi esercizi commerciali danneggiandone gravemente vetrine e scrivendo frasi offensive. Rivolgo la mia totale e piena solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vittima anche oggi di vigliacchi attacchi quali 'Spara a Giorgia' in piazzale Lagosta. Liberoquotidiano.it - "Spara a Giorgia". Scritta-choc dei pro-Pal Leggi su Liberoquotidiano.it " è lacomparsa sulla vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio del corteo pro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila attivisti. Pochi metri più avanti è stata poi danneggiata anche la filiale di Banco Desio in via Traù, dove è stata bruciata una telecamera e fatta una"No riarmo". Infranta anche la vetrina del Carrefour di via Alserio. “Oggi per le strade di Milano si è tenuto l'ennesimo corteo pro-Pal. Oltre ai consueti disagi a traffico e commercio, che ormai questi cortei creano da ottobre 2023, i PRO-Hamas si sono accaniti contro diversi esercizi commerciali danneggiandone gravemente vetrine e scrivendo frasi offensive. Rivolgo la mia totale e piena solidarietà al Presidente del ConsiglioMeloni, vittima anche oggi di vigliacchi attacchi quali '' in piazzale Lagosta.

