Non è gradita a Lonate Presidente Anpi esclusa dalle celebrazioni per il 25 aprile

Presidente dell'Anpi si era rivolta a uno studente di 19 anni Samuel Balatri, reo di aver espresso la sua opinione, affermando di volerlo prendere a schiaffi Imolaoggi.it - “Non è gradita a Lonate”. Presidente Anpi esclusa dalle celebrazioni per il 25 aprile Leggi su Imolaoggi.it Ladell'si era rivolta a uno studente di 19 anni Samuel Balatri, reo di aver espresso la sua opinione, affermando di volerlo prendere a schiaffi

“Non è gradita a Lonate”. La presidente dell’Anpi esclusa dalle celebrazioni per il 25 aprile

La presidente provinciale dell’Associazione è finita al centro delle polemiche dopo aver aggredito verbalmente uno studente a Luino

