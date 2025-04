Nel vertice i paletti di De Luca per le Regionali in Campania | vuole decidere su candidato programma coalizione

candidato del centrosinistra alle Elezioni Regionali in Campania De Luca mette paletti che difficilmente il Partito Democratico accetterà. Leggi su Fanpage.it Per offrire il suo sostegno al prossimodel centrosinistra alle ElezioniinDemetteche difficilmente il Partito Democratico accetterà.

Potrebbe interessarti anche:

Trofeo della Liberazione a Modena : Luca Paletti al Trofeo Piva

Sarà il Trofeo della Liberazione per master a Modena l’appuntamento clou della prima domenica d’aprile, mentre Luca Paletti (foto) gareggerà nell’internazionale Trofeo Piva a Col S.Martino (Tv). Sul ...

Lo chef italiano Luca Iemolo tre le vittime del crollo della discoteca a Santo Domingo?

Il 48enne chef catanese da qualche tempo si era trasferito nel Paese caraibico e lavorava come chef in un ristorante di Santo Domingo. Estratto senza vita dalle macerie della discoteca crollata. ...

Terzo mandato - De Luca ironico : “Ora spazio a politica di alto valore”. Manfredi : “Decisione Consulta va rispettata”

De Luca dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato: "Noi pensiamo a lavorare". E pubblica l'elenco dei cantieri da aprire.Continua a leggere

Nel vertice i paletti di De Luca per le Regionali in Campania: vuole decidere su candidato, programma, coalizione. Bar Sicilia con Giorgio Assenza: "De Luca decida cosa fare, centrodestra metta paletti" CLICCA PER IL VIDEO. La Sr429 a senso unico alternato: "Il traffico rischia di andare in tilt. Servono subito misure correttive". Meloni e Zaia: Mantovan assessore - La Voce di Rovigo. Il vertice-De Luca | No a un candidato imposto da Roma pronto a correre da solo. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da fanpage.it:) Nel vertice i paletti di De Luca per le Regionali in Campania: vuole decidere su candidato, programma, coalizione - Per offrire il suo sostegno al prossimo candidato del centrosinistra alle Elezioni Regionali in Campania De Luca mette paletti che difficilmente il Partito ...

(L’agenzia fanpage.it ha pubblicato che:) De Luca, oggi vertice in Regione. Manfredi spinge per Fico candidato ma sulla strada c’è anche Costa - La partita per scegliere il candidato del centrosinistra Elezioni Regionali in Campania non è meno complessa senza De Luca ...

(In base alle informazioni di ilmattino.it:) Vincenzo De Luca convoca i suoi: «Restiamo concentrati» - «Rimarremo concentrati per difendere quello che abbiamo realizzato non grazie alla politica politicante ma nonostante i politicanti», dice Vincenzo De Luca nel corso della sua ...