Betis-Villarreal, il pronostico de LaLiga: si all'Over e non solo

Prosegue senza alcun tipo di sosta il weekend calcistico, con la 31° giornata deche sta entrando nel vivo. Una delle gare più interessanti di questo turno metterà a confronto due squadre che stanno lottando per un posto in Europa League e che faranno di tutto per raggiungerlo. Stiamo parlando di, pronte a scendere in campo domani domenica 13 aprile alle 18:30 al Benito Villamarin. L’andata si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore dei biancoverdi, che vogliono confermarsi anche di fronte al loro caldo pubblico. Il Sottomarino Giallo, invece, desidera compiere un colpo esterno mettendosi in una posizione favorevole per il quinto posto.L’andamento diReduce dal successo per 2-0 con lo Jagiellonia nell’andata dei quarti di finale di Conference League, ilè chiamato a primeggiare anche in campionato per salire in 5° posizione.