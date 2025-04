Inter-Cagliari 0-0 LIVE

Inter-Cagliari MARCATORI: ASSIST: LE FORMAZIONI UFFICIALI: Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij,. Leggi su Calciomercato.com I GOL E LE AZIONI SALIENTI IL TABELLINOMARCATORI: ASSIST: LE FORMAZIONI UFFICIALI:(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij,.

Potrebbe interessarti anche:

L’Inter celebra i 46 anni di Valentino Rossi con una maglia speciale : la indosserà contro il Cagliari

Inter e Nike hanno annunciato una nuova collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi. Il frutto di questa partnership è una maglia speciale che unisce il mondo del ...

Inter-Cagliari : formazioni - dove vederla in tv e streaming

Inter-Cagliari (sabato 12 aprile con calcio d`inizio alle ore 18) è una gara valevole per la 32ª giornata di campionato in Serie A, la...

Inter Cagliari - Inzaghi sceglie il turnover : ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto!

di RedazioneInter Cagliari si avvicina, Simone Inzaghi pensa al turnover per il match di Serie A, ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto a San Siro, i dettagli Nemmeno il tempo di godere ...

Serie A: in campo Inter-Cagliari 0-0 DIRETTA e FOTO dalle ore 18. Inter - Cagliari (0-0) Serie A 2024. Serie A, in campo Inter-Cagliari: nerazzurri a caccia dei 3 punti per provare l'allungo sul Napoli - Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali. Inter-Cagliari LIVE alle 18: le ultime e le probabili formazioni. Serie A, Venezia-Monza finisce 1-0. Alle 18 c’è Inter-Cagliari, alle 20.45 Juventus-Lecce. Inter-Cagliari: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta. Ne parlano su altre fonti

() Serie A: in campo Inter-Cagliari 0-0 DIRETTA e FOTO dalle ore 18 - "Su una singola partita, se si riesce a essere particolarmente convinti e continui nel corso della gara, si può sempre avere qualche chance. La bellezza del nostro sport è anche quella di credere di ...

(Come riferisce corrieredellosport.it:) Pagina 0 | Dove vedere Inter-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario - Scopri tutto sulla partita di Serie A: info e canali per seguire la partita in tempo reale. Le possibili scelte di Inzaghi e Nicola ...

(Come indicato da sport.virgilio.it:) Quando si gioca Inter - Cagliari? - Serie A 2024/2025, 32a giornata. Le ultime notizie sulla partita Inter-Cagliari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.