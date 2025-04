Media Usa Trump decide l’esenzione dai dazi per smartphone e computer

ROMA (ITALPRESS) – Secondo quanto riporta Cnbc, smartphone e computer saranno esentati dalle tariffe reciproche decise dal presidente Usa Donald Trump. L'emittente televisiva statunitense cita un documento dell'US Customs and Border Protection, secondo cui le nuove linee guida tariffarie escluderebbero anche altri dispositivi e componentistica elettronica, tra cui pc portatili, semiconduttori, schede di memoria e unità per l'archiviazione dei dati. "Questi prodotti potrebbero in futuro essere soggetti a dazi aggiuntivi – si legge sul sito di Cnbc – ma è probabile che siano inferiori all'aliquota del 145% imposta da Trump sui beni provenienti dalla Cina".– foto IPA Agency –(ITALPRESS).

