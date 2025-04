Lazio Dele-Bashiru | "Vogliamo riscattarci dopo l'andata contro la Roma e poi anche in Europa League"

Lazio, Fisayo Dele-Bashiru ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali. Leggi su Calciomercato.com Alla vigilia del Derby della Capitale, il centrocampista della, Fisayoha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali.

Lazio, Dele-Bashiru: "Vogliamo riscattarci dopo l'andata contro la Roma e poi anche in Europa League". Dele-Bashiru: "Pensiamo solo al derby, è una partita speciale. I tifosi ci spingeranno".

