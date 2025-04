Julio César | Lamine Yamal che vuole fare gol potrebbe mettermi in ansia? No dai… ho fermato Messi

Leggi su Gqitalia.it

La partita tra Inter e Cagliari non è solo l'ennesimo appuntamento della Serie A. A San Siro, prima del fischio d'inizio, c'è un motivo in più per alzare lo sguardo e lasciarsi trasportare dall'atmosfera: l'arrivo del trofeo del Mondiale per Club 2025. Milano è stata una delle tappe del Trophy Tour globale, iniziato a New York e destinato a toccare le città dei 32 club partecipanti, e ha celebrato la sua fermata con un altro momento speciale, nel cuore di DAZN Italia.Il trofeo, placcato in oro 24 carati e inciso con precisione laser, porta la firma di Tiffany & Co. Ispirato ai Voyager Golden Records, è una vera e propria capsula del tempo del calcio, arricchita da simboli e motti in 13 lingue (incluso il Braille), che raccontano la storia del gioco.