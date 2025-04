Milano oltre 15mila persone al corteo pro-Palestina contro genocidio a Gaza riarmo e repressione dei palestinesi - VIDEO

genocidio" A Milano quest'oggi si sono radunate oltre 15mila persone per il corteo pro-Palestina, partito da piazz Ilgiornaleditalia.it - Milano, oltre 15mila persone al corteo pro-Palestina, "contro genocidio a Gaza, riarmo e repressione dei palestinesi" - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Diversi anche i cartelli con i volti di Giorgia Meloni, Carlo Calenda, Guido Crosetto, Ursula von der Leyen sono imbrattati con manate di vernice rossa e la scritta "complice del" Aquest'oggi si sono radunateper ilpro-, partito da piazz

