Amici 24 in onda stasera su Canale 5 la quarta puntata del Serale | Sangiovanni tra gli ospiti in studio

stasera, sabato 12 aprile 2025, andrà in onda su Canale 5 la quarta e attesissima puntata del Serale di Amici 24. ospiti in studio l'ex allievo Sangiovanni, il cantautore Franco126 e i PanPers. Comingsoon.it - Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la quarta puntata del Serale: Sangiovanni tra gli ospiti in studio Leggi su Comingsoon.it , sabato 12 aprile 2025, andrà insu5 lae attesissimadeldi24.inl'ex allievo, il cantautore Franco126 e i PanPers.

Amici 24 Serale, anticipazioni: un'eliminazione choc, Amadeus batte tutti e bacio hot di Elena D’Amario. Amici 24 il serale, le anticipazioni della quarta puntata (in onda sabato 12 aprile): eliminato e ospiti. Il g. Amici 24: "ecco chi sarà eliminato nella puntata di stasera", l'indiscrezione. La terza serata di "Amici 24" è una sfida continua. Alessandra Amoroso e i PanPers super ospiti. Serale di Amici 2025, Luk3 è l’eliminato della terza puntata: cosa è successo sabato 5 aprile. Amici 24 il serale, stasera (sabato 29 marzo) la seconda puntata: i guanti di sfida, l'eliminato, l'esibizione. Ne parlano su altre fonti

