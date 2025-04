A Lanciano apre ambulatorio solidale visite specialistiche per chi è in difficoltà

visite specialistiche e assistenza alle persone che versano in condizione di fragilità, economica e sociale. È questo il servizio, qualificato e gratuito, che offrirà l'ambulatorio solidale a Lanciano, un progetto nato dalla collaborazione tra alcune realtà locali ed inaugurato oggi, 12 aprile.

