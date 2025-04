Papa Francesco punta a ritrovare la normalità | blitz a sorpresa a Santa Maria Maggiore

Papa Francesco. In un pomeriggio romano tranquillo, il Pontefice ha voluto rompere gli schemi con una visita a sorpresa alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Lo ha annunciato la Sala stampa vaticana, spiegando che Francesco si è fermato in preghiera davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani, alla vigilia della Domenica delle Palme e dell’inizio della Settimana Santa.L’omaggio floreale, il messaggio della costanzaIn sedia a rotelle, con i naselli per l’ossigeno e assistito dal suo fidato infermiere Massimiliano Strappetti, il Papa ha portato un mazzo di fiori alla Madonna, rinnovando un rito personale che accompagna ogni suo viaggio e momento importante. È lo stesso luogo dove si era recato anche il 23 marzo scorso, giorno delle dimissioni dall’ospedale Gemelli, per rendere omaggio alla Salus Populi Romani senza nemmeno scendere dall’auto. Laprimapagina.it - Papa Francesco punta a ritrovare la “normalità”: blitz a sorpresa a Santa Maria Maggiore Leggi su Laprimapagina.it Un gesto semplice ma denso di significato, quello compiuto oggi – sabato 12 aprile – da. In un pomeriggio romano tranquillo, il Pontefice ha voluto rompere gli schemi con una visita aalla Basilica di. Lo ha annunciato la Sala stampa vaticana, spiegando chesi è fermato in preghiera davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani, alla vigilia della Domenica delle Palme e dell’inizio della Settimana.L’omaggio floreale, il messaggio della costanzaIn sedia a rotelle, con i naselli per l’ossigeno e assistito dal suo fidato infermiere Massimiliano Strappetti, ilha portato un mazzo di fiori alla Madonna, rinnovando un rito personale che accompagna ogni suo viaggio e momento importante. È lo stesso luogo dove si era recato anche il 23 marzo scorso, giorno delle dimissioni dall’ospedale Gemelli, per rendere omaggio alla Salus Populi Romani senza nemmeno scendere dall’auto.

