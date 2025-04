Normal People su Raiplay è un' occasione stupenda per chi non aveva visto la serie che ha cambiato tutto e per chi l' ha amata alla follia

Basata sull'omonimo romanzo di Sally Rooney, la miniserie Normal People ha fatto la sua straordinaria prima apparizione sul piccolo schermo nell'aprile del 2020. Da quel momento, nulla è stato più lo stesso. Lo show ha fatto registrare ascolti da record, diventando il programma più trasmesso in streaming (sulla BBC) con più di 62 milioni di visualizzazioni tra aprile e novembre 2020. Le critiche sono state entusiaste e le nomination ai premi più prestigiosi sono piovuti a grappoli. con una domanda ancora irrisolta: come ha potuto vincere 9 Irish Film & Television Awards ed essere così snobbata (se non da Emmy e Golden Globe), visto quanto ha cambiato i giochi nell'ambito dei drammi fondati sulle relazioni sentimentali? Il pubblico, all'inizio semplicemente curioso o forse anche scettico, si è avvicinato a Normal People ritrovandosi davanti a un racconto intimo, universale, elegante, sincero.

