Uomini e Donne stop improvviso | i fan non potranno seguirlo

Uomini e Donne è uno dei programmi più apprezzati da parte degli italiani. Maria De Filippi ha istituito un format che con il tempo ha scritto la storia. Stop improvviso per Uomini e Donne, i fans non possono più seguirlo: la decisione che sta sconvolgendo la mente e i cuori di tutti i telespettatori.

Uomini e Donne : Chi è Lucia Melillo? Età - Lavoro - Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over

Conosciamo meglio Lucia, la dama bionda del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne che ha fatto infuriare Gemma!

Gianmarco Steri - tronista a Uomini e Donne : “Cerco una donna bella ma anche con una bella testa”

Gianmarco Steri è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Martina De Ioannon che ha deciso di uscire dal programma con Ciro Solimeno, la redazione del programma gli ha offerto il ...

Uomini e donne - Martina De Ioannon : è il giorno della scelta - ma va in onda solo la prima parte

Il pubblico del dating show non ha apprezzato che la scelta della tronista, una delle più attese degli ultimi anni, sia stata divisa in due parti. La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata ...

